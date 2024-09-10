Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников: под ударом - энергообъекты и аэродромы. ВИДЕО

В ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что всего ПВО сбила 59 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В то же время он проинформировал, что работают оперативные и экстренные службы.

Власти Тульской области сообщили о двух сбитых БПЛА, обломки одного из них упали "на одном из объектов топливно-энергетического комплекса".

При этом представители властей Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о "подавлении" беспилотников в трех районах области, но не уточнил их количество.

В Курской области под удар украинских беспилотников попал аэродром "Халино".

Также об атаке беспилотников заявили в Орловской, Воронежской и Калужской областях и Краснодарском крае России.