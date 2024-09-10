Атака на Киев: воздушная тревога длилась почти 2 часа, вражеские БПЛА заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами

Враг не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и по Киеву, в частности, с начала сентября. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушную тревогу в Киеве объявили около 04:00 и продолжалась она почти 2 часа. Все это время российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами. Но силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА врага были уничтожены. Предварительно, в городе - без разрушений и пострадавших. Благодаря нашим воинам, которые защищают мирный город от таких серьезных угроз", - говорится в сообщении.

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