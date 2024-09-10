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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 627 790 человек (+1380 за сутки), 8640 танков, 17 880 артсистем, 16 925 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 627 790 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 627 790 (+1380) человек,
  • танков - 8640 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин - 16 925 (+19) единиц,
  • артиллерийских систем - 17 880 (+50) единиц,
  • РСЗО - 1180 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 942 (+0) единицы,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) единицы,
  • крылатых ракет - 2591 (+0) единица,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) единиц,
  • специальной техники - 3053 (+4) единицы.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3856 день москальсько-української війни.
    142 одиниці техніки та 1380! чумардосів за день.
    Арта та логістика пішли вверх.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 627 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Василь Довганенко ae825908
    Нарешті знищена артилерія пішла у товарних кількостях.
  • valentyna 7f6f0f14
    Сьогодні День Звільнення Куп'янськ. Усе буде Україна
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