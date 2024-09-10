Общие боевые потери РФ с начала войны - около 627 790 человек (+1380 за сутки), 8640 танков, 17 880 артсистем, 16 925 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 627 790 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 627 790 (+1380) человек,
- танков - 8640 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин - 16 925 (+19) единиц,
- артиллерийских систем - 17 880 (+50) единиц,
- РСЗО - 1180 (+0) единиц,
- средств ПВО - 942 (+0) единицы,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) единицы,
- крылатых ракет - 2591 (+0) единица,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) единиц,
- специальной техники - 3053 (+4) единицы.