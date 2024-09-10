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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 144 БПЛА над регионами центральной России

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Український безпілотник

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.

Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над центральными регионами России, всего 20 - над Московской областью", - утверждает Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 158 БПЛА над регионами центральной России

Как сообщалось, в Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском.

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  • Hulio
    На які НПЗ упали уламки?
  • Сергій Малецький
    Уточніть а чим збили ?
  • ALEX SUROVV b687956a
    Что кацапоиды, не спится?
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