Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 144 БПЛА над регионами центральной России

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.

Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над центральными регионами России, всего 20 - над Московской областью", - утверждает Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 158 БПЛА над регионами центральной России

Как сообщалось, в Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском.