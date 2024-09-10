Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 144 БПЛА над регионами центральной России
3 09421
В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.
Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над центральными регионами России, всего 20 - над Московской областью", - утверждает Минобороны РФ.
Как сообщалось, в Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском.