Новости

Белый дом передал Конгрессу отчет о стратегии относительно Украины, - Reuters

3 84439
Конгрес отримав від Байдена звіт щодо України

Администрация президента США Джо Байдена якобы направила Конгрессу секретное письмо, в котором изложила стратегию относительно российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на трех собеседников.

Речь идет о документе, подготовку которого включили в законопроект на $60 млрд помощи Украине. Обсуждение этого законопроекта продолжалось с осени, и его утвердили только в апреле, напоминает Reuters. Изначально стратегию должны были подать до июня.

По словам помощника одного из конгрессменов, доклад получили в понедельник, 9 сентября, но еще не ознакомились с его содержанием. Два других источника также подтвердили получение документа.

Из-за значительной задержки республиканцы выразили разочарование и пригрозили заблокировать дальнейшее финансирование для Украины. Сенатор Джим Риш, председатель сенатского комитета по иностранным делам, в августе отметил, что поддерживает помощь Украине, но не безоговорочно.

"<...> Крайний срок прошел, а ответ не поступил. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет, или они боятся показать ее", - говорил Риш.

Напомним, Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

Также читайте: Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mod Dom
    Стратегія Байдена / Гарріс така - не дати Україні перемогти, але при цьому не дозволити швидко померти.
  • Ан Мур
    Нарешті... "Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни..... Йдеться про документ, підготовку якого включили до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні.... Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні,... стратегію мали подати до червня."(с)

    Оце і є той документ, за який трампіський бот так тут сцяв окропом, мовляв, адміністрація White House не виконує окремий пункт постанови Конгресу, який було записано 20/04.2024р., коли приймався білль про допомогу Україні. Про те, що White House законопроект вніс в Конгрес ще в вересні минулого року, але трампісти затягнули з його прийняттям на 7 з хвостиком місяців (в результаті чого до України з США не надходила допомога у необхідних об'ємах) - ці боти-трампісти не то що мовчать, а й заперечують вину Трампа і його шобли з затягуванням. Як і не хочуть визнавати, що базою цього документу White House мав бути документ з ОПи дермака ЕрЗе - який, до речі, вони надіслали лише нещодавно, була тут на Цензорі така інфа, не хочеться тут ритись, шукати, наводити...
  • Ан Мур
    По першому реченню - так.
    По другому реченню - *****. Фінансування допомоги США Україні існує, допомога, наприклад, надається по програмі USAI - це виробництво необхідного для України зброї, обладнання, зокрема і довгострокові контракти з американським ВПК, фінансується з штатівського держбюджету. Ці замовленні військові товари не одразу прибувають в Україну, чекати на них можна місяцями чи роками з моменту прийняття рішення, і це пов'язано з довготривалим виробничим циклом. По цій програмі згаданим біллем передбачено ~13.8 мільярди доларів США.
    Інша програма Foreign Military Financing передбачає фінансування для негайної закупівлі Україною озброєння, а також оплачувати відповідні інтелектуальні військові послуги (наприклад - отримання даних космічної розвідки). Але там - мізер, всього лиш півтора мільярди на два роки.
    Ще є програма безпосередньої кредитної фінансової підтримки українського бюджету, куди відповідно до квітневого білля США за 1,5роки потрапить лише $7,9 млрд, які, до того ж, їх не можна буде використовувати для виплати пенсій українцям. Передбачено цим біллем, що президент США за згоди Конгресу може цю заборгованість у кілька етапів списати.
    Інші гроші з тих $61млрд йдуть на оновлення озброєння армії США і напряму пов'язані з програмою РDА т.зв. "президентських повноважень", про виконання якої тут на форумі в більшості випадків і "ламаються списи". Тому що після отримання нової зброї в порядку модернізації власної зброї Пентагон списує виведену з експлуатації по залишковій ціні - і саме її по тій залишковій ціні Президент США передає Україні. Тому ця допомога не фінансується "із анансованих $61млрд". Там інша ситуація: Президент США не може надати допомоги Україні зброєю більше, ніж $14,5 за 1,5 роки (ще раз: по залишковій ціні цього озброєння). Може дати менше, але не більше.
    Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше про порядко "фінансування допомоги", яке ви запитували.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости