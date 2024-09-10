Белый дом передал Конгрессу отчет о стратегии относительно Украины, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена якобы направила Конгрессу секретное письмо, в котором изложила стратегию относительно российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на трех собеседников.

Речь идет о документе, подготовку которого включили в законопроект на $60 млрд помощи Украине. Обсуждение этого законопроекта продолжалось с осени, и его утвердили только в апреле, напоминает Reuters. Изначально стратегию должны были подать до июня.

По словам помощника одного из конгрессменов, доклад получили в понедельник, 9 сентября, но еще не ознакомились с его содержанием. Два других источника также подтвердили получение документа.

Из-за значительной задержки республиканцы выразили разочарование и пригрозили заблокировать дальнейшее финансирование для Украины. Сенатор Джим Риш, председатель сенатского комитета по иностранным делам, в августе отметил, что поддерживает помощь Украине, но не безоговорочно.

"<...> Крайний срок прошел, а ответ не поступил. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет, или они боятся показать ее", - говорил Риш.

Напомним, Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

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