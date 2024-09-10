На Киевщине работала ПВО: без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру, обломками повреждено здание
Ночью 10 сентября 2024 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют", - говорится в сообщении.
В одном из районов области в результате падения обломков сбитых целей возник пожар лесной подстилки.
Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено хозяйственное здание.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 10 сентября в пригороде Киева продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам. Также сообщалось, что "шахеды" атаковали Черкасскую область: есть попадания, в Черкассах - двое травмированных, на Уманщине поврежден инфраструктурный объект.
По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала 46 "шахедами", силы ПВО сбили 38 БПЛА.