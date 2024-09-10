Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование, - Bloomberg

Предоставляя Украине оружие и одновременно ограничивая его в использовании, США практически связывают Киеву руки и помогают российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Если же президент Джо Байден действительно хочет помочь Украине завершить войну, развязанную Россией, он должен перестать колебаться и наконец позволить украинским военным бить американским оружием по целям на территории страны-агрессора РФ", - говорится в сообщении.

Несколько авторов Bloomberg отмечают, Украине нужно не только больше оружия, но и разрешение на его наиболее эффективное использование.

"Хотя администрация президента Байдена неоднократно обещала Украине "непоколебимую поддержку", на практике она проявляет осторожность. Последний пример: США предоставила Украине современные ракеты большой дальности ATACMS, но запрещает их наиболее эффективное использование. Такие боеприпасы оказались эффективными при поражении военных объектов в Крыму и на других территориях оккупированной Украины. Однако администрация Байдена наложила вето на их использование по территории России", - отмечает издание.

До некоторой степени эту осторожность можно понять, пишут авторы статьи. Путин предупредил, что удары по территории России будут означать эскалацию, и Байден, накладывая запрет на применение ракет большой дальности для атак по РФ, стремится избежать Третьей мировой войны.

"Однако более детальный анализ этой политики показывает, что она не имеет смысла. Если Байден хочет помочь довести эту войну до достойного завершения, а он должен это сделать, он должен прекратить колебания и предоставить Украине оружие, необходимое ей для самозащиты", - отмечают публицисты.

Авторы статьи также указывают на то, что ограничения на оружие дальнего радиуса действия напрямую играют на руку Путину.

"Они создают зону безопасности, из которой российские войска могут безнаказанно атаковать. Они выигрывают время, чтобы Кремль приспособился к изменениям на поле боя и пополнил свои силы, не давая Украине эффективно контратаковать. Они также увеличивают преимущества России в живой силе и вооружении", - пишет издание.

Публицисты отмечают, что действуя таким образом США по сути, предоставляют Украине достаточно помощи, чтобы продолжить войну, но недостаточно, чтобы достичь реального прогресса.

По самым скромным подсчетам, в России существуют сотни военных целей, с которых она осуществляет атаки по Украине или где пополняет запасы, и которые могут быть поражены ракетами дальнего радиуса действия. Даже если Путин переместит многие из них за пределы досягаемости ракет, он не сможет защитить все такие объекты. А их уничтожение обеспечит Украине большую защиту, считают авторы статьи.

"Не стоит продолжать связывать Украине руки", - отмечает издание

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международное право позволяет Украине бить по законным военным целям РФ, - Сибига

"Предоставление Украине большей свободы в борьбе с Путиным имеет как стратегический, так и моральный смысл, оказывая давление на перенапряженные силы России и ее экономику, одновременно предоставляя Украине больше средств для самозащиты и лучшие рычаги для переговоров", - подчеркивается в статье.

Авторы отмечают, что только Путин может положить конец огромным разрушениям и убийствам, которые он развязал. А для этого он должен быть убежден, что это его лучший вариант.

Напомним, накануне начальник Генштаба Чехии Ржегка заявил, что Запад наконец должен позволить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории РФ.