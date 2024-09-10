Белый дом о падении дронов РФ на территории НАТО: Внимательно следим за этим

Падение российских БПЛА на территории стран-членов НАТО свидетельствует об опасности от агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим", - прокомментировал он падение российских БПЛА в Румынии и Латвии.

Кирби отметил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу.

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился - не меняется, не изменится, а уже изменился - именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", - добавил он.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Впоследствии в Латвии заявили, что БПЛА, который упал на территории страны, был "шахедом" со взрывчаткой.

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