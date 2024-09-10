ОТГ "Харків" об обстановке на севере Харьковщины: Оккупанты давят, но успеха не имеют. Есть случаи отказа врага от выполнения задач

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Продолжают фиксироваться случаи отказа оккупантов от выполнения поставленных задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют. Подразделения Сил обороны надежно удерживают занимаемые позиции.

"В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения подразделений на передовых позициях", - говорится в сообщении.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по городу.

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В районе населенного пункта Тихое противник осуществляет перемещение малыми группами с целью пополнения текущих потерь. Отмечаются случаи отказа личного состава выполнять поставленные задачи.

По данным ОТГ "Харків", за минувшие сутки произошло 2 боевые столкновения. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием 2 КАБов и 2 неуправляемых авиационных ракет. Осуществили 37 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 422 раза.

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери врага за минувшие сутки, 9 сентября, составили 121 человека, из них безвозвратные - 57, санитарные - 64.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 66 единиц вооружения и военной техники.