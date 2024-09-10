ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 152 российских беспилотника. ИНФОГРАФИКА

За минувшую неделю Силы противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили более 150 российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 152 средства воздушной разведки и нападения противника, среди них:

БПЛА Shahed-131/136 - 83 единицы;

БПЛА Орлан-10 - 10 единиц;

БПЛА Zala - 23 единицы;

БПЛА Ланцет - 13 единиц;

БПЛА Supercam - 17 единиц;

БПЛА Молния - 4 единицы;

БПЛА Привет-82 - 2 единицы.

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