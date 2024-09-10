Оккупанты снова начали активно обстреливать Харьков, с 30 августа по 2 сентября в городе погибли 11 человек, - Терехов

За четыре дня, с 30 августа по 2 сентября, россияне усилили обстрелы Харькова. В городе практически ежедневно гремят взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В последнее время враг очень часто обстреливает Харьков, практически каждый день гремят взрывы и каждый день имеем разрушения. К примеру, вчера враг обстрелял Киевский район города Харькова, к счастью никто не пострадал, но полностью разрушен частный дом и более 30 частных домов получили повреждения", - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что в результате российских обстрелов пострадала ЛЭП, и часть Харькова была без электроснабжения. По состоянию на сейчас свет вернули.

"В период с 30 августа по 2 сентября погибло 11 человек, среди них - девушка 14 лет, 20-летняя художница и фельдшер скорой помощи из-за повторного обстрела", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки российские войска атаковали Чугуевский, Купянский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области.

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