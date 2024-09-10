Враг ударил по энергообъектам в 8 областях. В Донецкой области повреждена шахта, есть пострадавший, - Минэнерго

За минувшие сутки враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В Днепропетровской области из-за обстрелов дважды обесточивалась подстанция, бытовые потребители и водоканал. Кроме того, также была обесточена подстанция, потребители и железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.

В Сумской области в результате обстрела воздушной линии обесточивалась подстанция и бытовые потребители Харьковской области. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались потребители. Питание восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивалось 947 абонентов в 15 населенных пунктах.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела территории одной из шахт повреждено оборудование. На момент инцидента людей в шахте не было. Одному человеку оказана медицинская помощь.

"На текущие сутки не планируется применение графиков почасовых отключений", - отметили в Минэнерго.

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