Рашисты атаковали дроном остановку в Херсоне: тяжело ранен мужчина

Сегодня, 10 сентября, около 11:00 российские войска атаковали с дрона остановку в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с дрона 65-летний мужчина получил тяжелые ранения: взрывную травму, осколочные ранения обеих ног.

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Пострадавшего доставили в больницу. Медики борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что ночью 10 сентября 2024 года под ударами российских войск находился Шуменский микрорайон в Херсоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что 9 сентября оккупанты атаковали с беспилотника больницу в Херсоне. Пострадала медсестра. Напомним, вчера, 8 сентября, в Днепровском районе Херсона в результате сброса россиянами взрывчатки на маршрутку пострадали шесть человек.