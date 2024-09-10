Избиение ветерана в Смиле: Начата проверка возможного бездействия местных полицейских, - Клименко
Глава Нацполиции уже доложил о первых результатах служебной проверки по факту избиения ветерана в Смиле Черкасской области.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Позорная ситуация в Смиле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", - подчеркнул министр.
Клименко заявил, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой "служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских".
"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", - подытожил он.
Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смиле.