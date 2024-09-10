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Избиение ветерана в Смиле: Начата проверка возможного бездействия местных полицейских, - Клименко

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Клименко прокоментував побиття військового у Смілі

Глава Нацполиции уже доложил о первых результатах служебной проверки по факту избиения ветерана в Смиле Черкасской области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Позорная ситуация в Смиле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", - подчеркнул министр.

Клименко заявил, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой "служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских".

"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", - подытожил он.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смиле.

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Клименко прокоментував побиття військового у Смілі

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Топ комментарии

  • умом рассею не понять
    того бика по іншим справам не затримали людей грабував а тут фінгал якись
  • Євген cd8db603
    Тепер Смілянськи мусора об"язани в знак покарання кожен поцілувати сраку напівкримінального бидлобика !!!!
  • Sergii Ustim
    А по мені, так питання взагалі треба ставити по іншому, ніхто не має права лупити іншу людину де завгодно, на вулиці, чи ще десь, а поліція що б спостерігала за цим і не реагувала. Навіщо ви такі взагалі потрібні, якщо з вас толку нуль? ...Він заяву не подав, чи забрав..., так для того людину й побили, залякали. З бюджету прожирають мільярди, на зграю тупорилих дегенератів, Україна така багата? А те що здоровенні бандюки б'ють поранених військових, так це зовсім ні в які ворота, що взагалі коїться, що, тоді треба брати зброю і кришити всю цю мразоту на право і наліво, ви цього чекаєте?
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