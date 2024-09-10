На юге за сутки уничтожено 80 оккупантов и 43 единицы вооружения и военной техники. Зафиксирован пролет 187 разведывательных БПЛА россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 80 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 80 человек.

Кроме того, россияне потеряли 43 единицы вооружения и военной техники, в частности:

12 артиллерийских систем;

13 единиц авто-бронетехники;

12 разведывательных БПЛА;

6 лодок.

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Также украинские защитники поразили: 1 полевой пункт боеснабжения, 16 блиндажей, 4 огневые позиции, 2 наблюдательных пункта, 1 фортификационное сооружение, 1 станцию спутниковой связи "Starlink" и 1 место хранения материально-технического обеспечения.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 9 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.

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На Ореховском направлении враг совершил 3 штурма, успеха не имел. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку.

За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 187 разведывательных БПЛА.



"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий враг за прошедшие сутки применил 328 FPV-дронов, 3 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 224 осколочных боеприпаса", - добавили в Силах обороны юга.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 627 790 российских захватчиков.