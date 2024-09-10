Мы подготовлены и понимаем, как проходить эту зиму, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу процитировать нашего президента, который предложил не делать пиара на вопросах энергетики. И это очень важно. Сегодня никто не может сказать о 4 часах, 16, или совсем без отключений. Потому что россияне имеют свои планы террористические - уничтожение нашей энергоинфраструктуры, продолжение своей геноцидной политики, мы к этому готовимся. Понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем вместе объединенные, подготовленные к этой зиме", - сказал глава правительства.

В каких условиях Украина будет проходить зиму, заявил Шмыгаль, будет видно лишь по мере того, как страна будет двигаться во время отопительного сезона.

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"Сегодня просчитывать и делать какие-то сенсационные заявления абсолютно неправильно. Мы так с вами не будем делать", - добавил премьер.

Также Шмыгаль рассказал о шагах, которые делаются для того, чтобы пройти зиму стабильно и уверенно.

"Мы защищаем наши энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый - это габионы с песком. Второй - железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и защищают от обломков ракет. На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены, уже защищены. Государство выделило для этого около 19 млрд грн, "Укрэнерго" профинансировало еще около 13 млрд грн из средств партнеров, которые выделены как кредиты для компании "Укрэнерго". Отдельно все наши газодобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие также осуществили определенные элементы защиты 1-2 уровней. Плюс активная защита, это в целом система ПВО. В основном объекты энергоинфраструктуры попадают под защиту комплексов Patriot, IRIS-T, SAMP/T, Hawk", - пояснил глава правительства, добавив, что энергообъекты защитили РЭБами.

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