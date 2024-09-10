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Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире, - Шмыгаль

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Забезпечення еенераторами

Сейчас наше государство является наиболее обеспеченной генераторами страной мира.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Украина на сегодня, я просто уверен в этом, наиболее обеспеченная генераторами страна в мире. Поэтому убежден, что мы эту зиму пройдем, и пройдем устойчиво и уверенно", - заверил он.

Также премьер подробно рассказал об обеспечении генераторами медицинских и образовательных учреждений.

"100% больниц обеспечены генераторами, некоторые даже имеют резервные мощности", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он напомнил, что в Украине действуют несколько программ кредитования покупки энергооборудования для населения и бизнеса.

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Как информировал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов.

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Топ комментарии

  • Tema9
    «Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі» - а всі інші країни як лохи живуть без генераторів. Як круто що в Україні війна. Як би ми жили мирно без генераторів і з робочими електростанціями?
  • Підлога Маккартні
  • Сармат Сарматович
    Який відсоток зусиль у цому шмигаля і уряду?!?!
    Здається, що 0, або навіть -.
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