Шмыгаль о приоритетах правительства: Силы обороны, экономика и реформы на пути в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ключевые задачи Кабинета Министров на ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава правительства заявил на пресс-конференции.

Он напомнил о трех ключевых задачах для правительства, которые объявили в марте.

"Первое - это обеспечение наших Сил безопасности и обороны всем необходимым. Эта задача остается абсолютно неизменной. Мы все это понимаем с вами. Вторая задача - это наша экономическая и макрофинансовая устойчивость. Также продолжаем эту работу. Третья задача - это реформа на пути в Европейский Союз. Активно движемся в этом (направлении. - Ред.)", - сказал премьер.

Также, по словам Шмыгаля, приоритетами для правительства остается еще ряд задач - энергетика, подготовка к отопительному сезону, защита энергетического сектора от обстрелов, безопасное образование и цифровизация во всех сферах.

"Сегодня на самом деле каждый министр знает о персональной ответственности, знает об определенных направлениях и проектах, которые должен реализовывать", - добавил он.

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