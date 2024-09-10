В Ивано-Франковске планируют ввести языковую инспекцию: стало больше русского языка

Из-за увеличения употребления русского языка в Ивано-Франковске будут работать языковые инспекторы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Он рассказал, что в понедельник, 9 сентября, встретился с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. Во время встречи Кремень и Марцинкив обсудили проведение социальной рекламы и других мероприятий по популяризации украинского языка в Украине, в том числе, и в Ивано-Франковске.

"Мы говорили много о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык. К сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности", - отметил мэр города.

Однако о том, как будут работать языковые инспекторы, городской голова Ивано-Франковска пообещал рассказать позже. Он также назвал увеличение употребления русского языка угрозой для государства в целом и для города - в частности.

Марцинкив также заявил, что в Ивано-Франковске уже действует программа популяризации и защиты украинского языка. Чиновник также призвал горожан участвовать в языковых курсах.

Напомним, в сентября в Ивано-Франковске ввели общегородскую минуту молчания.

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