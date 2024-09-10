Панама присоединилась к Общему коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присоединении Панамы к Совместному коммюнике, принятому на первом Саммите мира в Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Я благодарю Республику Панама за присоединение к Совместному коммюнике об основах мира, принятого по итогам инаугурационного Саммита мира в Швейцарии. Рассчитываем на углубление дружественного диалога и сотрудничества с государствами Карибского бассейна. География стран, которые поддерживают принципы справедливого и прочного мира для Украины, продолжает расширяться", - говорится в сообщении.

Также Зеленский добавил, что на сегодня уже 94 государства и организации "разделяют наше общее видение, основанное на принципах Устава ООН и международного права".

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