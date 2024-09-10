Фильм о российских оккупантах после Венеции хотят показать в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто покажет фильм "Русские на войне", созданный бывшей сотрудницей пропагандистского канала "RT" Анастасией Трофимовой.

Об этом в соцсети X сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая миссию фестиваля - "менять представление людей о мире через кино" - мы считаем это попыткой отбелить военные преступления, которые российские солдаты совершают в Украине", - отметила дипломат.

Также Ковалив заявила, что Трофимова, которая ранее работала на телеканале Russia Today и недавно в Венеции ставила под сомнение зверства российских оккупантов в Буче, намеренно искажает реалии войны России против Украины.

Анастасия Трофимова

"Мы считаем, что Международный кинофестиваль в Торонто, как одна из самых известных мировых киноплатформ, не должен использоваться для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма", - добавила она.

Также Ковалив отметила, что "финансирование и защиту такого позорного "документального фильма" можно объяснить только поддержкой российской пропаганды и отрицанием тысячи военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Конгресс украинцев Канады требует разъяснений от Canada Media Fund, который через Департамент канадского наследия получил $340,000 на финансирование фильма Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

"КУК также глубоко обеспокоен решением Toronto International Film Festival показывать фильм, который пытается объяснить геноцидную войну России против Украины" ,- говорится в сообщении.

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Что известно о фильме "Русские на войне"

Фильм "Russians at War" - канадская документальная лента, снятая режиссером Анастасией Трофимовой. 5 сентября 2024 года его показали на Венецианском кинофестивале.

В интервью росСМИ Трофимова рассказывала, что снимала фильм на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. В зону боевых действий она прибыла незаконно и находилась там около 7 месяцев.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

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