Результаты будут, хоть это и нелегко, - прокурор МУС Хан об отказе Монголии арестовать Путина

Выполнение норм, предусмотренных Римским статутом Международного уголовного суда (МУС), не является идеальным, но отказ Монголии как страны-участницы Римского статута МУС не является поводом для разочарования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом прокурор МУС Карим Хан сказал во вторник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во время посещения больницы "Охматдет", пострадавшей от ракетной атаки РФ.

"Это впервые за два года... с тех пор, когда были выданы ордера на арест. Он (Путин) впервые был на территории страны-подписанта Римского статута. Задокументировано, что других стран, которые являются членами МУС, он не посещал.... Поэтому понятно, что ордера на арест уже работают", - сказал Хан.

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Он добавил, что "конечно, выполнение норм и сотрудничество в МУС не идеальны; уже были случаи такого невыполнения в прошлом, когда государства не работали с судом".

"Не надо разочаровываться, результаты мы увидим, но это не будет легко. Мы движемся к реальному применению права и делаем это вместе", - сказал Хан, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что международное право все еще работает.

Также прокурор МУС рассказал журналистам, что в случае отказа страны-подписанта Римского статута выполнять возложенные обязательства есть алгоритм реагирования.

"Есть специальная процедура в Римском статуте по работе с такими случаями, когда государство не работало с судом. Соответственно, это все контролируется судьями.... Судьи в курсе того, что произошло... Как правило, когда происходят такие случаи, то происходит генеральное заседание всех государств-членов (МУС) и соответственно принимают решение", - сказал Хан.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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