Шмыгаль о принципе "Воюй или работай": Хотим усовершенствовать существующий подход к бронированию. Нельзя откупиться от защиты Родины

Принцип "воюй или работай" не является экономичным бронированием и должен помочь усовершенствовать подход к бронированию военнообязанных.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, согласно принципу "воюй или работай", правительство одновременно уделяет большое внимание соблюдению справедливости. Поэтому называть этот принцип экономическим бронированием "не совсем правильно", считает Шмыгаль.

"Экономическое бронирование это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай"", - уточнил он.

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Совершенствование подхода к бронированию

Зато, говоря о "воюй или работай", в правительстве хотят усовершенствовать существующий подход к бронированию, который определяет постановление Кабинета Министров.

Эти цели, как заверил Шмыгаль, уже "почти на выходе", сейчас продолжаются консультации с экспертами, среди которых есть военные.

"Потому что не может быть, что кто-то откупился от защиты Родины. Это - "красная линия". Должны быть очень прозрачные правила бронирования и ответ, почему забронирован тот или иной работник", - сказал премьер.

Как информирует РБК-Украина, Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодня решением правительства утвержден определенный подход к бронированию людей. Там есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий. Есть другие принципы - отсутствие задолженности по уплате налогов, не ниже средней по отрасли должен быть уровень зарплаты и ряд критериев, которые используются для бронирования.

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Как сообщалось, 27 августа 2024 года Шмыгаль заявлял, что в Украине введут принцип "Воюй или работай", который выведет рынок труда из тени.