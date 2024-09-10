У Украины с Венгрией достаточно конструктивный диалог, - Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Венгрия ведут довольно конструктивный диалог.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Венгрией у нас сейчас довольно конструктивный диалог, (который идет. - Ред.) в таком направлении конструктивного прагматизма. Например, в Венгрии открыта первая украинская школа, в Украине действует 96 венгерских школ, и мы понимаем, как мы движемся в части нашего сотрудничества", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, Венгрия председательствует в Совете ЕС ответственно.

"Мы понимаем, что в первом полугодии (следующего года. - ред.) будет председательствовать Польша, во втором полугодии 2025-го будет председательствовать Дания. У нас есть амбициозные цели - как на председательство Венгрии, так и на председательство наших больших друзей и партнеров. И мы имеем стратегию о том, как будем двигаться с каждым из них", - объяснил глава правительства.

Также премьер заявил, что по состоянию на сегодня не видит какой-то глобальной угрозы на евроинтеграционном пути Украины.

"Сейчас у нас достаточно технической работы, чтобы не получать какого-то клинча в политических диалогах и дискуссиях", - подытожил он.

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