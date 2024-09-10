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Шмыгаль анонсировал дальнейшие изменения в Кабмине: Будет оптимизация

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Зміни у Кабміні

В будущем планируются дальнейшие изменения в Кабмине с целью оптимизации.

Об этом эмьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 члена Кабмина было до кадровых изменений, сейчас 20 членов Кабмина. Это уменьшение произошло, хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди. Такая оптимизация будет", - проинформировал Шмыгаль.

Глава правительства также уточнил, что сейчас власть смотрит на те потребности, которые есть во время войны, учитывая определенную стабильность, ведь "радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам, поэтому очень осторожно формируем нашу кадровую политику".

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Как сообщалось, Шмыгаль заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабмине принимала фракция "Слуга народа"

Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Всі оптимізації Зельоних це тільки нові схематози для вимивання грошей з бюджету.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    з 19 року в Україні "зелена оптимізаці",котра все більше подібна до "зеленої могилізації України"
  • Полина Золотая ab24ae81
    "Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

    Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій" (Офіц. інформ.)

    При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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