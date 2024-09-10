США объявят о новых санкциях против Ирана, - Блинкен

Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана после того, как Тегеран отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В частности, сказал он, санкции будут касаться Iran Air.

"Мы публично предупреждали Тегеран, мы предупреждали Тегеран частным образом, что такой шаг будет опасной эскалацией", - сказал госсекретарь.

Блинкен подтвердил, что РФ получила ракеты и прогнозирует их применение против Украины в ближайшие недели.

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Поставки иранских ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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