США объявят о новых санкциях против Ирана, - Блинкен
Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана после того, как Тегеран отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В частности, сказал он, санкции будут касаться Iran Air.
"Мы публично предупреждали Тегеран, мы предупреждали Тегеран частным образом, что такой шаг будет опасной эскалацией", - сказал госсекретарь.
Блинкен подтвердил, что РФ получила ракеты и прогнозирует их применение против Украины в ближайшие недели.
Поставки иранских ракет в Россию
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.