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США объявят о новых санкциях против Ирана, - Блинкен

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Іран передав РФ ракети: Блінкен заявив про нові санкції

Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана после того, как Тегеран отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В частности, сказал он, санкции будут касаться Iran Air.

"Мы публично предупреждали Тегеран, мы предупреждали Тегеран частным образом, что такой шаг будет опасной эскалацией", - сказал госсекретарь.

Блинкен подтвердил, что РФ получила ракеты и прогнозирует их применение против Украины в ближайшие недели.

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Поставки иранских ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV b687956a
  • Ан Мур
    Як розвивались події далі...
    Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу та ЦРУ. У пресу (зокрема, CNBC) просочилась інформація, що питання вирішено на користь України з певними "але"...
    Діючий президент, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Між тим, погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100-відсотковою інформацією про те, що москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично.
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    І от, здається, тиск на американського президента досяг цілі - вже у п`ятницю він обговорить згадані питання з Кіром Стармером.
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    От це і є друга гарна новина. Розумію, що більшості українців хочеться ще більш радикальних дій з боку США, але їх не буде. Не буде з багатьох причин - як політичних, так і військових. І з цього приводу вже давно пора зняти рожеві окуляри. Але те, що замість риби американці дають нам першокласну вудочку (я про будівництво заводів, які випускатимуть балістичні ракети середньої дальності) і нарешті прийняли (чи ось-ось приймуть) рішення знищувати російські аеродроми, теж дуже і дуже немало у сьогоднішніх реаліях.

    🛢 Оффтоп. Нафта марки Brent вперше з 1 грудня 2021 року торгується нижче за 69 доларів за барель - і цей тренд набирає обертів!
  • Дужан Міхал
    Поки що набирають повітря в легені щоб якомога потужніше оголосити.
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