На Покровском направлении активность российской пехоты изменилась, хотя в целом динамика штурмовых действий не снизилась, - офицер 15-й бригады НГУ Рясный

На определенных участках Покровского направления продвижение армии РФ остановлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Александр Рясный.

"Динамика штурмовых действий противника не снизилась, но можно сейчас видеть тенденцию, что активность их пехоты немножко снизилась. Поэтому и их продвижение на определенных участках остановлено. В течение примерно пяти суток продвижения противника нет. В полосе 15-й бригады противник заблокирован, мы его не допускаем и он не продвигается. Пехота противника не так активно идет на штурмы. Они несут очень большие потери и вынуждены подтягивать резервные части и пополнение своих подразделений", - заявил Рясный.

Офицер говорит, что армия РФ сейчас действует по стандартной военной тактике и пытается обходить населенные пункты с флангов. В частности, оккупационная армия пытается это сделать в районе населенного пункта Украинск, что севернее Курахово.

"Захват Украинска повлечет ряд существенных проблем как в тактическом, так и стратегическом плане. Но пока я вижу, что противник пытается обходить населенные пункты с флангов, это его тактика, которую можно наблюдать в ближайшее время почти на всех направлениях. То есть как по стандарту, как написано во всех военных учебниках. Но все усилия сейчас направлены на то, чтобы не допустить вклинения, поэтому, я думаю, им будет это трудно сделать", - рассказал Рясный.

Напомним, Российская армия безуспешно пытается проводить штурмовые действия в направлении Курахово. Наступает с трех сторон.