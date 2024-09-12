61% венгров выступают против того, чтобы Украина была в ЕС, - опрос

В 2024 году граждане Венгрии стали менее приверженными к расширению ЕС по сравнению с прошлым годом. Среди стран-кандидатов на вступление в ЕС венгры меньше всего поддерживают членство Украины.

Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

В прошлом году большинство респондентов поддерживали вступление нескольких стран-кандидатов, но в 2024 году только 45% опрошенных были положительно настроены относительно Черногории - страны с наибольшей поддержкой.

Зато среди стран-кандидатов венгры меньше всего поддерживают присоединение Украины. Год назад подавляющее большинство венгров выступали против вступления Украины в ЕС, а в этом году аж шесть из десяти венгров - 61% - отвергают членство Украины.

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В частности, вступление Украины в ЕС является наиболее популярным среди избирателей оппозиционной партии Венгрии "Тиса": 34% за и 53% против.

Избиратели этой партии больше всего хотели бы видеть присоединение к ЕС Черногории (50%), тогда как избиратели партии Виктора Орбана "Фидес" хотели бы видеть присоединение Турции.

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