Отсрочка от мобилизации неполнородным родственникам: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке лицам, у которых неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Закон был возвращен с подписью от Президента Украины.

Ранее соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.

Военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.

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