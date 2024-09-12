Отсрочка от мобилизации неполнородным родственникам: Зеленский подписал закон
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке лицам, у которых неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Закон был возвращен с подписью от Президента Украины.
Ранее соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.
Военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.