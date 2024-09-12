ЕС готовит санкции против Ирана за передачу ракет России

В Европейском союзе готовят санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он напомнил, что Евросоюз призвал Иран не передавать ракеты России. Однако поскольку Иран это сделал - ЕС предоставит "быстрый ответ".

"Высокий представитель Боррель уже подал странам-членам предложения по целевым мерам как часть ответа ЕС на это развитие событий", - подчеркнул Стано.

Он назвал передачу ракет эскалацией военной поддержки Ираном незаконной агрессии России.

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Иран передает РФ баллистические ракеты

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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