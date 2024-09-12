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МИД Украины призвал хасидов воздержаться от поездок в Умань на Рош ха-Шана

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Україна закликала прочан-хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России против Украины создает реальные угрозы жизни и безопасности людей, делая невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины", - говорится в сообщении.

Учитывая это, Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов воздержаться от нынешнего паломничества в г.Умань в рамках празднования Рош ха-Шана.

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"В случае принятия решения о посещении Умани вопреки указанным предостережениям, следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок, в том числе - ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, осуществление усиленных патрулирований, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер в отношении лиц, которые не будут придерживаться установленных ограничений", - говорится в сообщении.

Обстоятельства, которые могут осложнять пребывание паломников в Украине и которые стоит учитывать при планировании поездок:

  • отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания,
  • перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные значительные задержки движения железнодорожного транспорта из-за массированных обстрелов объектов транспортной инфраструктуры,
  • отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений для обеспечения медицинского обслуживания паломников,
  • возможность введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация) и пребывания паломников-хасидов в Украине.

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Топ комментарии

  • Sergej 1ca68097
    Викопайте їхнього равіна віддайте ізраїлю зай скакають і серуть десь в пустелі нах вони тут потрібні якщо їх в ізраілі поліцейські б,ють як собак палицями і тягають за пкйси по земліНарод ізраіля працьовитий я їх поважаю а оцих ортодоксів як хамас зтерти з землі
  • три - пятнадцать
    а чого ні?
    нехай їдуть...
    не все ж москальні українців вбивати,
    може і хасідів трохи під цю мясорубку попаде і Ізраїль таки зрозуміє...
  • Luk Viktor
    Не віддадуть - Умань потім рік живе на те бабло, яке за місяць прийшло...
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