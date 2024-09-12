МИД Украины призвал хасидов воздержаться от поездок в Умань на Рош ха-Шана
Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России против Украины создает реальные угрозы жизни и безопасности людей, делая невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины", - говорится в сообщении.
Учитывая это, Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов воздержаться от нынешнего паломничества в г.Умань в рамках празднования Рош ха-Шана.
"В случае принятия решения о посещении Умани вопреки указанным предостережениям, следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок, в том числе - ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, осуществление усиленных патрулирований, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер в отношении лиц, которые не будут придерживаться установленных ограничений", - говорится в сообщении.
Обстоятельства, которые могут осложнять пребывание паломников в Украине и которые стоит учитывать при планировании поездок:
- отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания,
- перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные значительные задержки движения железнодорожного транспорта из-за массированных обстрелов объектов транспортной инфраструктуры,
- отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений для обеспечения медицинского обслуживания паломников,
- возможность введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация) и пребывания паломников-хасидов в Украине.