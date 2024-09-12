Трое работников МККК погибли в результате обстрела в Донецкой области, еще двое ранены, - Лубинец. ФОТО
В результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Работники МККК находились в грузовике, на котором перевозили гуманитарную помощь. Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК - молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ!" - подчеркнул уполномоченный по правам человека.
По словам Лубинца, МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.
"Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!" - подытожил он.