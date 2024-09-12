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Трое работников МККК погибли в результате обстрела в Донецкой области, еще двое ранены, - Лубинец. ФОТО

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В результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Работники МККК находились в грузовике, на котором перевозили гуманитарную помощь. Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК - молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ!" - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ
Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

По словам Лубинца, МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.

"Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!" - подытожил он.

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Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

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Топ комментарии

  • shokolad
    так це ж українські співробітники, тому їм і байдуже..
  • shokolad
    абсолютно імпотентна організація. Точніше, вона орієнтована на інтереси нашого ворога(((. От нахєр вони тут?? Подівіться як була акція під офісом червоного хреста у Києві, здається тиждень, або днів 10 тому, там де матері та дружини наших полонених прийшли для бесіди. А представники червоного хреста щось незрозуміле мукали у відповідь на прямі запитання жінок. які вже роками не знають, що з їх рідними, бо червоний хрест не наполягає на відвідуванні наших воїнів у рашка полоні, а просто тупо відмовчується.
  • Василь Васько 5a407c1e
    чиновники МКЧХ дивляться на бюджет, виділений кацапами і приймають рішення мовчки глибоко турбуватися
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