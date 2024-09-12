Трое работников МККК погибли в результате обстрела в Донецкой области, еще двое ранены, - Лубинец. ФОТО

В результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Работники МККК находились в грузовике, на котором перевозили гуманитарную помощь. Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК - молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ!" - подчеркнул уполномоченный по правам человека.





По словам Лубинца, МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.

"Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!" - подытожил он.

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