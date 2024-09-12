Бывшие заключенные, воюющие в 3-й ОШБр, принимали участие в наступательных действиях на Харьковщине, - Жорин

Бывшие осужденные, которые попали в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, уже выполняют боевые задачи. Они, в частности, участвовали в наступательных действиях в Харьковской области в конце августа.

Об этом рассказал заместитель командира бригады Максим Жорин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам всех командиров, в подразделениях, в которых есть бывшие заключенные, это очень мотивированный и заряженный личный состав.

"Они уже выполняют боевые задачи в составе 3-й штурмовой, в том числе участвовали в наступательных действиях на Харьковщине", - отметил Жорин.

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По его словам, в основном бывшие заключенные проявили себя достойно. Военный также отметил их готовность работать и учиться.

"Не могу ответить о ситуации в других подразделениях, однако по нашему опыту - дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением", - добавил он.

Мобилизация заключенных

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

По состоянию на июль 2024 года после принятия закона около 2872 заключенных были освобождены из 5196, которые просили об этом. Отказ по состоянию здоровья получили 368.

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