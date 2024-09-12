Продолжаются кровопролитные бои, РФ уничтожает города и села: волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны для защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Защитникам, которые защищают Украину на передовой, необходимы дроны, старлинки и зарядные станции.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются кровопролитные бои, ужасные обстрелы. Враг уничтожает наши города и поселки. Очень много погибших и тяжелораненых. Много пропавших без вести бойцов. Очень прошу, помогите нашим воинам! Каждый день приходят заказы с фронта, с разных направлений", - отметила она.

По словам волонтера, воинам нужны 4 дрона Mavic 3 pro - 304 тыс. грн, два старлинки - 36 тыс. грн, три зарядные станции - 52 тыс. и 65 тыс. грн. Также очень нужна одежда для тяжелораненых в прифронтовые госпитали. Нужны аппараты АВФ, которые спасают ноги и руки бойцов.

Юсупова также отчиталась, что приобрела для защитников 4 дрона Mavic 3 pro на 302 тыс. грн, два прибора ночного видения - 28,1 тыс. и 27,1 тыс. грн, одежду для раненых - 9 045 грн и 18 400 грн, запчасти - 20 780 грн, большую зарядную станцию - 63 500 грн.

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