Россияне начали контрнаступательные действия на Курщине, все идет по нашему плану, - Зеленский

Российские войска начали контрнаступательные действия на территории подконтрольных Украине населенных пунктах в Курской области РФ. Контрнаступление РФ идет по украинскому плану.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - отметил он.

Глава украинского государства также прокомментировал информацию о накоплении войск и техники на территории Беларуси, вблизи украинской границы.

"Относительно Беларуси, скопление видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - добавил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что с 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.