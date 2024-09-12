Столица отправляет Конотопу срочную помощь для ликвидации последствий обстрелов, - Кличко

Столица окажет срочную помощь Конотопу, который минувшей ночью пострадал от массированного российского удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Общался с Артемом Семенихиным - мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. А также материалы для остекления, некоторые стройматериалы. В первую очередь, для восстановления поврежденных учебных заведений", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поддержал мэра Конотопа Артема Семенихина, который раскритиковал власть за то, что забрала у громад НДФЛ.

"Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военный" НДФЛ, и "силовой" придумало). А теперь громады, в частности прифронтовые, вынуждены самостоятельно и практически без средств обеспечивать свое выживание", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что в результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что у города нет денег даже на обследование пострадавших домов и на закупку солярки для восстановления водоснабжения. "Хочу передать привет депутатам Верховной Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали деньги из местных бюджетов", - заявил мэр Конотопа.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала шахедами гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили по меньшей мере 13 человек.