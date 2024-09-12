МИД о запуске баллистических ракет по Северной Корее: "Провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности"

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило запуски 12 сентября 2024 года баллистических ракет Северной Кореей. В ведомстве назвали это "прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире".

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Северная Корея продолжает откровенный курс на дестабилизацию, составляющей которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору России. Безответственные действия КНДР нарушают нормы международного права и несут серьезную угрозу эскалации ситуации безопасности в регионе", - отметили в МИД Украины.

Украина призывает мировое сообщество обеспечить жесткое санкционное давление на Северную Корею, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ее ракетных программ и добиться отказа от агрессивных действий.

"Во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина обратится к мировому сообществу усилить политику сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе", - добавили в ведомстве.

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