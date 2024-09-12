Среди раненых в Боровой - трое спасателей: враг применил тактику повторного удара

В Боровой на Харьковщине среди семи раненых - трое спасателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, эту информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.

"Трое из семерых раненых - спасатели, которые получили ранения в результате повторного удара", - сказала Шаповал.

О состоянии пострадавших информация будет позже.

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Напомним, 12 сентября около 12:40 российские войска по тактике двойного удара обстреляли Боровую на Харьковщине. Погибли два человека, семь человек были ранены.