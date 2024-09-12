Рашисты ударили по гражданскому судну с зерном, которое направлялось в Египет, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 сентября, Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности.
От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира. Критическим является наше снабжение продовольствием стран Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - отметил президент.
Зеленский отметил, что ожидает реакции мира и добавил, что "пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет".