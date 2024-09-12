Графики отключений света ввели в большинстве областей

12 сентября до 23 часов продлятся отключения света в большинстве областей и столице.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"С 13:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели из-за снижения эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

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