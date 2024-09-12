РФ ударила по частному сектору Харькова: Информация о жертвах и пострадавших не поступала (обновлено)

Российские войска обстреляли один из районов Харькова.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Мэр Игорь Терехов сообщил: "Два прилета по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Впоследствии глава города заявил, что удары пришлись по частному сектору.

"Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", - добавил Терехов.

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