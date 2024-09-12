Украина должна иметь право на удары западным оружием по РФ, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он сказал, что обеспечение безопасности Украины остается общим приоритетом Польши и США.

"Польша остается сторонником продолжения давления на российский режим с целью принудить его к окончанию войны против Украины. ... Мы, как Запад, должны продолжать поставки Украине передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Мы убеждены в эффективности экономических санкций, а также призываем принять более решительные действия по конфискации замороженных российских активов", - подчеркнул Сикорский.

Министр считает, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

"Жертва агрессии имеет право обороняться, имеет право сбивать средства воздушного нападения, которые ее атакуют. Поэтому считаю, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений", - добавил глава МИД Польши.

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