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Украина должна иметь право на удары западным оружием по РФ, - Сикорский

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Сікорський підтримує дозвіл на удари по РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он сказал, что обеспечение безопасности Украины остается общим приоритетом Польши и США.

"Польша остается сторонником продолжения давления на российский режим с целью принудить его к окончанию войны против Украины. ... Мы, как Запад, должны продолжать поставки Украине передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Мы убеждены в эффективности экономических санкций, а также призываем принять более решительные действия по конфискации замороженных российских активов", - подчеркнул Сикорский.

Министр считает, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

"Жертва агрессии имеет право обороняться, имеет право сбивать средства воздушного нападения, которые ее атакуют. Поэтому считаю, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений", - добавил глава МИД Польши.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Це вже трохи застаріла пісня.
    Може замість того, щоб сто разів повторювати очевидне, дасте цей дозвіл?
  • 12345 4b213941
    https://t.me/novostiniko/55444 Петро Порошенко передає для Покровська унікальний низькочастотний РЕБ Військові одразу знають, що це дуже круто. Русня думала, що знайшла перевагу в дронах на низьких частотах, але хрін їм. Кожен підрозділ, який вже отримував РЕБи від Пороха, зараз отримає ще й цю красу.
  • 12345 4b213941
    Також на фронт передається 1800 модернізованих FPV-шок, які постійно міняють частоти і русня не може їх подавити.

    Нагадаємо, що фондом Порошенка на фронт вже передано понад 300 вантажівок, більше 40 тисяч дронів, 40 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд!
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