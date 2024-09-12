Еще двум соучастникам избиения военного в Смиле избраны меры пресечения, - Офис Генпрокурора

По ходатайствам прокурора Смилянской окружной прокуратуры Черкасской области еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения - круглосуточный домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Также главному подозреваемому сообщено о новом подозрении

- в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение ветерана в Смиле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

Избиение военного в Смиле

Напомним, что в городе Смила Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смиле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смиле.

Впоследствии по делу об избиении ветерана в Смиле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.