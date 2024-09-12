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НАБУ разоблачило коррупционную схему ремонта дорог на Днепропетровщине на 286 млн грн, сообщено о подозрении эксголове ОГА Резниченко (обновлено)

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резніченко

НАБУ и САП разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере, в результате которой во время войны государственному бюджету причинены более 286 млн грн убытков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны лишь в последнюю очередь.

По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости в проведении текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания.

Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

Часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

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О подозрении сообщили (должности на момент совершения преступления):

  • председателю Днепропетровской ОГА;
  • заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
  • руководителю департамента Днепропетровской ОГА;
  • начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
  • руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Квалификация: ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Сейчас продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

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По информации СМИ, НАБУ сообщило о подозрении экспредседателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко.

Как пишет журналист Юрий Николов, "Резниченко и нескольким его подельникам наконец-то выкатили подозрение за то, что он слил 1,5 миллиарда фирме своей фитнес-подружки за "эксплуатационное содержание" дорог в первый год полномасштабного вторжения. Тогда все было шито-крыто и смет не публиковали. Но НАБУ и САП смогли увидеть 267 млн ​​грн маржи – на столько были завышены цены стройматериалов".

Николов напоминает, что "постоянным членом этой группировки был координатор Большого строительства Юрий Голик". Но он подозрения не получил, по мнению Николова, по двум причинам:

  • Голик лично не занимал ни одной должности и не ставил подписи, за которые будут отвечать другие люди
  • Именно Голыку из НАБУ сливали материалы этого дела НАБУ. То есть, он всегда понимал кому и что нельзя говорить, чтобы не задокументировали. Именно по этому сливу заподозрили Углаву. И именно за давление на детектива по этому делу Углаву поперли из НАБУ.

ніколов про голіка та резніченка

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Крадуть на дорогах, на Великому Будівництві? - ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!
  • Наталия Гончар
    УСІ ГОЛОВИ ДЕРЖАДМІНІСТАЦІЙ - це люди ЄРМАКА з його контролем не те що над розкраданням на місцях , а навіть над поставками військової допомоги партнерів.

    На зустріч з Блінкеном вони й прийшли з диктофонами для відправки потім кремлю про результати
  • Олег Марцінковський 22109e62
    Є закрита інформація, що в одній з областей виявили високопосадовця, який не крутив схеми.
    Його відсторонено, розбірки тривають.
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