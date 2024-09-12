НАБУ разоблачило коррупционную схему ремонта дорог на Днепропетровщине на 286 млн грн, сообщено о подозрении эксголове ОГА Резниченко (обновлено)
НАБУ и САП разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере, в результате которой во время войны государственному бюджету причинены более 286 млн грн убытков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны лишь в последнюю очередь.
По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости в проведении текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания.
Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.
Часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.
О подозрении сообщили (должности на момент совершения преступления):
- председателю Днепропетровской ОГА;
- заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
- руководителю департамента Днепропетровской ОГА;
- начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
Квалификация: ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Сейчас продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.
По информации СМИ, НАБУ сообщило о подозрении экспредседателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко.
Как пишет журналист Юрий Николов, "Резниченко и нескольким его подельникам наконец-то выкатили подозрение за то, что он слил 1,5 миллиарда фирме своей фитнес-подружки за "эксплуатационное содержание" дорог в первый год полномасштабного вторжения. Тогда все было шито-крыто и смет не публиковали. Но НАБУ и САП смогли увидеть 267 млн грн маржи – на столько были завышены цены стройматериалов".
Николов напоминает, что "постоянным членом этой группировки был координатор Большого строительства Юрий Голик". Но он подозрения не получил, по мнению Николова, по двум причинам:
- Голик лично не занимал ни одной должности и не ставил подписи, за которые будут отвечать другие люди
- Именно Голыку из НАБУ сливали материалы этого дела НАБУ. То есть, он всегда понимал кому и что нельзя говорить, чтобы не задокументировали. Именно по этому сливу заподозрили Углаву. И именно за давление на детектива по этому делу Углаву поперли из НАБУ.