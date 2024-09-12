Наиболее проблематично привлечение в украинское образование детей, выехавших за границу до школы, - Лисовой

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявляет, что наиболее проблематичным является привлечение в украинское образование тех детей, которые выехали за границу в дошкольном возрасте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это болезненный вопрос, потому что мы теряем наших людей. На самом деле самым большим вызовом для нашей страны в ближайшее время будет именно демографический вызов. Для нас очень важно сохранить эту нашу молодежь под нашим влиянием, сохранить контакт с ней. И та категория, о которой вы говорите, является наиболее проблематичной", - сказал Лисовой.

По словам министра, значительная часть детей, которые выезжая из страны уже учась в украинских школах, сохраняют контакт со своими учебными заведениями.

"Мы должны сегодня создать инструмент, который позволит нам дотянуться до тех, кто является украинцем, кто считает себя украинцем, независимо от того, является ли гражданином страны. К сожалению, за 30 лет независимости мы не создали такого инструмента", - добавил Лисовой.

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Министр рассказал, что сейчас происходит реорганизация Международной украинской школы, которая в дальнейшем будет координатором всех украинских образовательных учреждений и центров за рубежом, обеспечивать их методическими материалами и учебниками, обеспечивать связь с педагогами.

"Наша задача через диаспоры, неформально, формально, коммуникативными инструментами, через инструменты Министерства иностранных дел побудить всех украинцев приходить по меньшей мере в тот украиноведческий компонент образования, который мы готовы им дать. Мы не настаиваем, чтобы все наши первоклассники учились в украинских школах математике, физике и всем другим универсальным предметам..., но важно дать украиноведческий компонент", - подчеркнул Лисовой.

Глава МОН также рассказал, что на сегодня более 0,5 млн учеников школ учатся онлайн, а также еще около 400 тыс. получают украинское образование онлайн за рубежом.

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