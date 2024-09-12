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Наиболее проблематично привлечение в украинское образование детей, выехавших за границу до школы, - Лисовой

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Понад 500 тисяч українських дітей навчаються дистанційно

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявляет, что наиболее проблематичным является привлечение в украинское образование тех детей, которые выехали за границу в дошкольном возрасте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это болезненный вопрос, потому что мы теряем наших людей. На самом деле самым большим вызовом для нашей страны в ближайшее время будет именно демографический вызов. Для нас очень важно сохранить эту нашу молодежь под нашим влиянием, сохранить контакт с ней. И та категория, о которой вы говорите, является наиболее проблематичной", - сказал Лисовой.

По словам министра, значительная часть детей, которые выезжая из страны уже учась в украинских школах, сохраняют контакт со своими учебными заведениями.

"Мы должны сегодня создать инструмент, который позволит нам дотянуться до тех, кто является украинцем, кто считает себя украинцем, независимо от того, является ли гражданином страны. К сожалению, за 30 лет независимости мы не создали такого инструмента", - добавил Лисовой.

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Министр рассказал, что сейчас происходит реорганизация Международной украинской школы, которая в дальнейшем будет координатором всех украинских образовательных учреждений и центров за рубежом, обеспечивать их методическими материалами и учебниками, обеспечивать связь с педагогами.

"Наша задача через диаспоры, неформально, формально, коммуникативными инструментами, через инструменты Министерства иностранных дел побудить всех украинцев приходить по меньшей мере в тот украиноведческий компонент образования, который мы готовы им дать. Мы не настаиваем, чтобы все наши первоклассники учились в украинских школах математике, физике и всем другим универсальным предметам..., но важно дать украиноведческий компонент", - подчеркнул Лисовой.

Глава МОН также рассказал, что на сегодня более 0,5 млн учеников школ учатся онлайн, а также еще около 400 тыс. получают украинское образование онлайн за рубежом.

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Топ комментарии

  • Andru 2e3f572d
    Освіта зруйнована, у викладачів низка зарплатня, є багато не потрібного навантаження... яке нікому не потрібно тільки лишня писанина

    Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів

    То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
  • Олена Сидоренко 67402dad
    Забудьте!!!
    Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
    Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
  • Barrakuda 72e50f68
    А також поставити їх всіх на військовий облік, а то майбутнє гарматне м'ясо розбігається по світу. Непорядок.
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