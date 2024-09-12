Евросоюз уменьшает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам, - глава МИД Польши Сикорский

Глава МИД Польши Сикорский предлагаю отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Киеву нужны прежде всего техника и войска. Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам, - заявил Сикорский в интервью Le Monde.

Министр отметил, что в Польше не выплачивают социальную помощь украинским беженцам.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - отметил глава МИД Польши.

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