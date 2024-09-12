В Херсонской области мужчина погиб в результате подрыва мины

12 сентября в Бериславе Херсонской области на российской мине подорвался местный житель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В результате детонации взрывчатки 67-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Напоминаю, что посещать места, которые еще не обследовали саперы, - крайне опасно. Если вы увидели подозрительный предмет, немедленно обратитесь к полицейским или спасателям!" - призвал Прокудин.

Напомним, 22 августа в поселке Купянск-Узловой Купянской громады Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Пострадавшего госпитализировали.

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