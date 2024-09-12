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Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну"

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Путін погрожує НАТО через можливий дозвіл для України на удари по РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Так Путин считает, что дискуссия о разрешении для Украины наносить удары по России дальнобойными ракетами на самом деле означает совсем другое, потому что украинская армия "не может" сама осуществлять такие удары.

"Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, или Соединенных Штатов - в общем, со спутников НАТО", - заявил диктатор.

Также он сказал, что оперировать дальнобойными системами так же в его представлении могут "только военнослужащие стран НАТО".

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"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - утверждает Путин.

В таком случае, добавил он, Россия будет принимать "соответствующие решения с учетом тех угроз, которые нам будут создаваться".

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

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Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Поздно спохватились! А ведь Джохар Дудаев когда ещё предупреждал:
    "Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами, посчитать украинцев слабыми, обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев! Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай вам всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев! Украинцы всегда возвращаются, украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально, они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев, иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым." (С) https://dl-news.defence-line.org/?p=40854
  • Small Jerboa
    Засцяв Уйло.
  • Jolli Rabbit
    Чому він такий переляканий? ВІн що, не в той чемодан нагадив?
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