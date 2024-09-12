США ужесточили санкции против РФ в IT сфере

Соединенные Штаты ввели усиленные санкции против России в IT сфере.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В министерстве рассказывают, что из-за ужесточения ограничений ряд ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей уже с 12 сентября.

Среди новых санкций:

Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense.

Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном уходе с российского рынка.

Сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступен в РФ.

Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты.

Компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов.

Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера.

Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.

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"Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам. В ноябре 2022 года Санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против РФ. После длительных консультаций благодарим партнеров за решительные действия. Государство-агрессор должно почувствовать полную международную изоляцию за свои преступления", - говорится в сообщении МИД.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что 12 сентября Совет Европейского Союза принял решение о продлении ограничительных мер, направленных на лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2025 года.

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