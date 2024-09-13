Новости

Оккупанты обстреляли Сумщину 57 раз в течение дня, погиб один человек

4700
Наслідки обстрілів Сумщини 12 вересня (фото ілюстративне)

В течение дня россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 125 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (1 взрыв) и минометный обстрел (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: россияне ударили КАБ (5 взрывов), в результате чего один гражданский погиб.
  • Белопольская громада: враг совершил удары КАБ (14 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел (7 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), совершил удары FPV-дронами (14 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлен обстрел из артиллерии (4 взрыва), удар FPV-дронами (18 взрывов).
  • Дружбовская громада: удар FPV-дронами (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: россияне били из миномета (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв), также враг бил из миномета (5 взрывов) и совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (1 взрыв).
  • Речковская громада: россияне осуществили пуск КАБ (1 взрыв).
  • Новослободская громада: враг обстрелял громаду из артиллерии (7 взрывов).
  • Шалыгинская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Свеская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв).

Читайте: Россияне обстреляли Боровую на Харьковщине: 3 человека погибли, 9 ранены. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 
ТОП-новости
все новости